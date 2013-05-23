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القبض على ثلاثة شباب اقتحموا لجنة امتحان الشهادة الإعدادية بالدقهلية

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القبض على ثلاثة شباب اقتحموا لجنة امتحان الشهادة الإعدادية بالدقهلية القبض على ثلاثة شباب اقتحموا لجنة امتحان الشهادة الإعدادية بالدقهلية

كتب : صالح رمضان منذ 30 دقيقة

طاردت قوة أمنية كانت تمر بجوار مدرسة دكرنس الإعدادية بنات بالدقهلية، ثلاثة شباب تمكنوا من اقتحام لجنة الامتحانات اليوم وتمكنت من إلقاء القبض عليهم.

تلقى اللواء سامى الميهي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد عبدالقادر ميدان "مأمور مركز دكرنس" بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص اقتحموا لجنة الشهادة الإعدادية بعد استغاثة الأهالي بدورية أمنية كانت تمر لتأمين لجان الامتحان.

وتمكن النقيب أحمد رضا السعيد "من قوة المركز" من إلقاء القبض على شاب يدعى إبراهيم حامد حسن معوض "18عامًا" وبحوزته مطواة وبصحبته اثنين آخرين بعد مطاردتهم داخل فناء المدرسة وإلقاء القبض عليهما. تم تحرير المحضر رقم 6617 جنح مركز دكرنس لسنة 2013 وإحالة المتهمين للنيابة العامة

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