بعد تهنئته للسيسى..راغب علامة مهنئاً الأسد”:الشعب قال كلمته ومبروك لسوريا

هنأ الفنان اللبنانى راغب علامة الشعب السورى بفوز الأسد بدورة ثالثة فى الانتخابات الرئاسية.

وكتب علامة تدوينة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»بعد دقائق من إعلان فوز الأسد وقال : « بعد انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، الشعب السوري اليوم قال كلمته وانتخب الرئيس بشار الأسد رئيساً لولاية ثالثة .. مبروك لسوريا»

يُذكر أن بشار الأسد فاز فى الانتخابات الرئاسية السورية لدورة ثالثة بعد حصوله على أكثر من 88% من أصوات الناخبين، وذلك في منافسة مع المرشحين حسان عبد الله النوري وماهر عبد الحفيظ حجار، وفقاً لما أعلنه رئيس مجلس الشعب السوري، محمد جهاد اللحام.

وكان علامة قد هنأ – فى وقت سابق – المصريين بفوز المشير عبد الفتاح السيسى برئاسة مصر بعد فوزه على منافسه زعيم التيار الشعبى حمدين صباحى، وكتب الفنان اللبنانى تغريدة على تويتر وقال: «مبروووووك لمصر ولحبايبي المصريين رسمياً الرئيس المصري هو المشير عبد الفتاح السيسي ان شاء الله سيكون عهد الرئيس السيسي عهد أمان وتقدّم لمصر».