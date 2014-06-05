عدلي منصور يودع القصر بإصدار قانوني “مباشرة الحقوق السياسية” و”انتخابات مجلس النواب”

اختتم المستشار عدلي منصور مشواره داخل قصر الرئاسة بإصدار العديد من القوانين اليوم أهمها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وغيرهما.

قال إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، الخميس، إن الرئيس عدلي منصور، أصدر قراراً بقانون بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف أن هذا القانون يُلغي القانون رقم 73 لسنة 1956، كما يُلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.

وأوضح:«طبقاً للقرار بقانون الصادر الخميس، فإن اللجنة العليا للانتخابات تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد».

تجدر الإشارة إلى أن القرار بقانون صدر بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة.

كما أصدر ، قرارًا بقانون بإصدار قانون مجلس النواب يُعمل بأحكامه في شأن مجلس النواب، ويُلغي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يشار إلى أن هذا القرار بقانون صدر بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.