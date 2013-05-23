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أمناء شرطة بدمنهور يقطعون السكة الحديد اعتراضا على الحكم بحبس زميل لهم

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أمناء شرطة بدمنهور يقطعون السكة الحديد اعتراضا على الحكم بحبس زميل لهم أمناء شرطة بدمنهور يقطعون السكة الحديد اعتراضا على الحكم بحبس زميل لهم

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 23 دقيقة

قطع العشرات من أمناء الشرطة بالبحيرة، شريط السكة الحديد بمحطة دمنهور، احتجاجا على الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سعيد الصالحي، بسجن زميلهم عماد حرفوش لمدة عامين، إضافة إلى الحكم على 14 متهما آخر بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و15 عاما، وذلك على خلفية اتهامه بقتل أحد المتهمين أثناء إنقاذه لفتاة، حاول بلطجية اغتصابها بمحطة السكة الحديدي بكوم حمادة عام 2011، وقد وأدى قطع السكة الحديد، إلى توقف حركة القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية.

وتعود أحداث القضية إلي يونيو 2011، عندما تمكن أمين الشرطة عماد حرفوش، من إنقاذ فتاة في العقد الثاني من عمرها، حاول اثنان من البلطجية اختطافها والتعدي عليها بمحطة كوم حمادة للسكة الحديد، بأن أطلق النار على أحدهما ما أدى إلى مصرعه، فقام أهل القتيل بمحاصرة مركز الشرطة وقذفوه بالحجارة، ثم توجهوا إلى محطة السكة الحديد حيث أضرموا النيران فيها، ورفعوا دعوى قضائية ضد أمين الشرطة بتهمة قتل ابنهم.

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