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بالفيديو .. مرتضى: شوقي غريب يفتح معسكر المنتخب ' لصفقات ' الأهلي

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بالفيديو .. مرتضى: شوقي غريب يفتح معسكر المنتخب ' لصفقات ' الأهلي بالفيديو .. مرتضى: شوقي غريب يفتح معسكر المنتخب ' لصفقات ' الأهلي

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك شوقي غريب المدير الفني للمنتخب واصفا إياه بـ"سمسار" اللاعبين.

وقال منصور في تصريحات مساء الخميس "شوقي غريب يفتح معسكر في لندن لدخول مندوبي الأهلي والحصول على توقيع اللاعبين".

وتابع "هذا خطأ كبير وستحاسب حساب عسير، هذا منتخب القومي وليس منتخب الأهلي أو الزمالك".

وتواجد المنتخب المصري في لندن لخوض مباراة ودية أمام تشيلي في إطار أسبوع من الجندة الدولية للمنتخبات.

وأكد مرتضى أن كافة اللاعبين الذين حاول الأهلي الحصول على توقيعهم قد انضموا بالفعل للزمالك في الموسم المقبل.

شاهد التصريحات

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فيديو اليوم السابع

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