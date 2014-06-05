الأهلي يعالج الدوليين بعقاقير ' الساعة البيولوجية '

قرر الأهلي معالجة لاعبيه الدوليين بمنحهم عقاقير لتنظيم الساعة البيولوجية بعدما شعروا بإجهاد شديد فور الوصول لكوت ديفوار.

وكان الرباعي أحمد فتحي وشريف إكرامي ورامي ربيعة وعمرو جمال قد شاركوا في مباراة المنتخب المصري مع تشيلي في أمريكا الجنوبية يوم السبت الماضي.

وعادوا للسفر مع بعثة الأهلي يوم الأربعاء إلى كوت ديفوار لمواجهة سيوي سبور يوم الأحد المقبل.

وشعر اللاعبون بإجهاد شديدة من كثرة السفر بالإضافة إلى اختلاف الساعة البيولوجية ودرجات الحرارة، مما دفع الجهاز الطبي لمنحهم عقاقير تعالج الأمر.

ويحل الأهلي ضيفا على سيوي سبور الإيفواري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.