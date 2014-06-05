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مصر أكثر منتخبات العالم خسارة للنقاط في شهر يونيو

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مصر أكثر منتخبات العالم خسارة للنقاط في شهر يونيو مصر أكثر منتخبات العالم خسارة للنقاط في شهر يونيو

احتل المصري صدارة المنتخبات الخاسرة للنقاط في تصنيف الفيفا الأخير بعد أن فقد الفراعنة 83 نقطة خلال شهر يونيو فقط.

وهبط الفراعنة 12 مركزا في تصنيف الفيفا ليصل المنتخب المصري للمركز الـ36 في تصنيف الفيفا للمنتخبات في شهر يونيو.

على الجانب الآخر حصل المنتخب الفلسطيني على 270 نقطة كأكثر المنتخبات حصولا على النقاط في العالم صعد بهم 71 مركزا بعد فوزه بكأس التحدي الآسيوية والتأهل رسميا لأمم آسيا 2015.

وكان المنتخب المصري قد حقق خلال الوديتين الأخيرتين له خسارة من تشيلي 3-2 وتعادل مع جامايكا بهدفين لكل فريق.

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فيديو اليوم السابع

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