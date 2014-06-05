خطة ميدو تورط عبد الواحد السيد

تعرض عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك لصعوبات جمة في الفترة الأخيرة، بسبب الخطة الفنية التي ينفذها أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق هذا الموسم، بحسب ما أقره الأخير بنفسه.

وصرح ميدو "عبد الواحد يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم، والأخطاء التي ارتكبها واردة".

وتابع لشبكة الشباب والرياضة الإذاعية "نلعب بخطة هجومية، مما يسمح للمنافسين بتهديد مرمانا كثيرًا بالهجمات المرتدة".

وأضاف "عبد الواحد لن يعتزل، وسيبقى معنا في الموسم المقبل، وأرى أنه قادر على العطاء رغم بلوغه 37 عامًا، وعصام الحضري أبلغ دليل، فقد جدد عقده مع دجلة عامين مع بلوغه 41 سنة".

واستطرد "بالطبع نفكر في التعاقد مع حارس مرمى، في ظل رغبة محمد أبو جبل في الرحيل، بسبب أزمة عدم حصوله على مستحقاته المالية".

وأتم ميدو "ولكن الحارس الذي سنتعاقد معه، لا بد أن يعي أنه قادم لمنافسة عبد الواحد السيد الحارس الأساسي للزمالك".