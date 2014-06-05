الزمالك يفاوض أسماء أجنبية لم تلعب في مصر قط

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن دخول ناديه في مفاوضات مع ثنائي أجنبي، لم يلعب في مصر من قبل.

الزمالك أخفق في ضم صلاح الدين سعيد لاعب وادي دجلة، وكذلك ويليام جيبور ومحمد كوفي.

وأوضح ميدو ما حدث، مفصحا "كنا نرغب في ضم صلاح الدين سعيد قبل انتقاله للأهلي".

واستدرك "لكن مشاركته مع وادي دجلة في الكونفدرالية، ستحرمنا من الاستفادة به في دوري أبطال إفريقيا، والحال نفسه بالنسبة لجيبور".

وأضاف ميدو لإذاعة "الشباب والرياضة" "أما محمد كوفي موقفه مختلف، فهو لاعب حر، وكنت أتوقع وجود منافسة شديدة من الأندية الخليجية لضمه، لأنه لاعب مميز خاض 70 مباراة دولية مع بلاده".

وأتم "يتبقى لنا ثلاثة مراكز في القائمة الإفريقية بعد قيد إبراهيم صلاح، وخلال أسبوعين سنتعاقد مع ثنائي إفريقي أجنبي، لم يسبق له اللعب في الدوري المصري".