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صالح موسى: أنا ' مش عيل ' لأوقع للزمالك

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صالح موسى: أنا ' مش عيل ' لأوقع للزمالك صالح موسى: أنا ' مش عيل ' لأوقع للزمالك

أعرب صالح موسى لاعب الإسماعيلي عن استيائه الشديد لما تردد عن توقيعه للزمالك للانتقال له اعتبارا من الموسم المقبل.

وصرح موسى لـFilGoal.com "أنا مش عيل صغير".

وأوضح "لا يمكن أبدا أن أوقع لناد آخر وعقدي مستمر مع الإسماعيلي لثلاث سنوات".

وأضاف "هناك عروض من الزمالك وإنبي وبتروجيت، لكني لا أفكر حاليا في أي شيء آخر سوى الدوري".

ويلعب الإسماعيلي ضد بتروجيت في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من الدوري الممتاز.

ويحتاج الدراويش للفوز على بتروجيت وانتظار انتصار اتحاد الشرطة على الزمالك للتأهل إلى الدورة الرباعية.

وأكمل موسى "أفضل الاستمرار مع الإسماعيلي ولكن هذا الامر بيد مجلس إدارة النادي فقط".

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