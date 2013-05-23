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جمع توقيعات "تمرد" في اجتماع المجلس القومي للمرأة بطنطا

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جمع توقيعات "تمرد" في اجتماع المجلس القومي للمرأة بطنطا جمع توقيعات "تمرد" في اجتماع المجلس القومي للمرأة بطنطا
مشادات بين المؤيدات لمرسي والمعارضات.. ومرفت التلاوي ترفض توزيع الاستمارات بحجة أن الاجتماع ليس سياسياً

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحى منذ 12 دقيقة

نشبت مشادات كلامية بين العضوات المؤيدات لمرسي والأكثرية غير المؤيدة، عقب توزيع استمارات "تمرد" داخل ندوة نظمها المجلس القومي للمرأة بالغربية تحت عنوان "نحو غد أفضل"، حيث هتف الحضور هتافات ضد الإخوان، منها "يسقط يسقط حكم المرشد"، وهو ما رفضته السفيرة مرفت التلاوي ومنعته باعتبار أن الاجتماع ليس سياسيا.

وكانت الندوة التي نظمها المجلس القومى للمرأة، وحضرها اللواء سعيد عبد المعطي، السكرتير العام لمحافظة الغربية، نائبا عن المحافظ، والدكتورة صفاء مرعي، رئيس المجلس بالغربية، شهدت توزيع استمارات "تمرد" من قبل أعضاء الحملة بالغربية، الذين استغلوا الزيارة ووزعوها على الحاضرين لجمع التوقيعات بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

ولاقت الاستمارات ترحيباً كبيراً وإقبالاً غير مسبوق من عضوات المجلس، الأمر الذي دعا أعضاء الحركة للاستعانة بكميات إضافية، لتلبية الاحتياجات، وهو ما أدى لحدوث مشادات كلامية بين المؤيدات والمعارضات.

وقالت السفيرة مرفت التلاوى، رئيسة المجلس، في كلمتها إن المرأة تمثل ثقلا هائلا من الناحية الاقتصادية والسياسية وغيرها، وأنه ويجب ألا يصل اليأس إليها من محاولات تهميشها المتعمد.

وأضافت التلاوي أن المرأة تملك مفاتيح اللعبة الانتخابية والسياسية حيث يصل عدد أصوات النساء نحو 21 مليون صوت انتخابي، تستطيع من خلاله أن تدير دفة العمليات، داعية السيدات لمعرفة قيمة أنفسهن وعدم السكوت على أي إهانة توجه إليهن، لأن المرأة هي الوحيدة القادرة على الخروج بمصر من أزمتها الحالية.

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