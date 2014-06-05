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الشاهد بمجزرة كرداسة: الشرطة تصدت لمحاولة اقتحام قسم كرداسة يومى 3 و5 يوليو

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الشاهد بمجزرة كرداسة: الشرطة تصدت لمحاولة اقتحام قسم كرداسة يومى 3 و5 يوليو الشاهد بمجزرة كرداسة: الشرطة تصدت لمحاولة اقتحام قسم كرداسة يومى 3 و5 يوليو


> كشف الشاهد العقيد وجدى زكى مفتش مباحث كرداسة اثناء احداث ” اقتحام المركز ” فى شهادته امام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة والتى تنظر قضية ” مذبحة كرداسة ” المتهم فيها 188 متهمًا باقتحام مركز كرداسة على خلفية رفض فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أنه كان موجود بالخدمة اثناء محاولتى اقتحام المركز يومى 3 و5 يوليو .

وأضاف إن أهالى كرداسة لم يتدخلوا للدفاع عن المركز وعرضوا عليه الخروج الأمن ولكنه رفضت ، مضيفا : ” وقلت على جثتى “، وتمسك الشاهد باقواله التى قالها بتحقيقات النيابة .

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة» التي وقعت في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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