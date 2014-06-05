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أول توكيل لانشاء حزب «تمرد الجديد» بالسويس

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أول توكيل لانشاء حزب «تمرد الجديد» بالسويس أول توكيل لانشاء حزب «تمرد الجديد» بالسويس

أول توكيل لانشاء حزب «تمرد الجديد» بالسويس

استلم مسئولو حركة تمرد بالسويس، اليوم الخميس، أولي توكليات انشاء حزب الحركة الشعبية العربية وهو الحزب الذى أعلن عنه محمود بدر مؤسس الحركة عن أنشائه كمرحلة جديدة بعد نجاح تمرد كحركة فى اسقاط نظام الاخوان وحروج الملايين فى ثورة 30 يونية.

وقال محمد فداء، المنسق والمتحدث باسم تمر ومدن القناة أن هناك عدد كبير من الشباب والمواطنين ابدو استعدادهم فى عنل اوكيل للحزب الجديد موضحا أن عدد من شباب الحركات السياسية بالمحافظة توجهوا لتحرير توكيلات بمقرات الشهر العقارى ومن المنتظر ان يقومو بتسليم استمارات توكيلاتهم إليهم بداية الأسبوع القادم.

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