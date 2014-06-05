مؤتمر علمي لأطباء الأنف والأذن والحنجرة بكفر الشيخ

عقد المؤتمر العلمي الثاني لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، بكفر الشيخ، بالتعاون بين الجمعية العلمية لأطباء كفر الشيخ والجمعية المصرية للجيوب الأنفية.

وأقيم المؤتمر بقاعة التطوير والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور علاء البحيري، والدكتور مؤمن الجريمي، وبمشاركة الدكتور رضا حسين كامل، أستاذ الأنف والجيوب الأنفية بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للجيوب الأنفية.

وشارك في المؤتمر الدكتور محمد عسكر، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب جامعة طنطا، والدكتور أشرف خالد، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة بني سويف، والدكتور أحمد رجب، أستاذ الأنف والإذن والحنجرة بجامعة المنوفية، والدكتور حسام الشريف، أستاذ الأنف والحنجرة بطب طنطا.

وقال الدكتور رضا حسين كامل، إن المؤتمر أقيم بالتعاون بين الجمعية المصرية للجيوب الأنفية والجمعية العلمية لأطباء كفر الشيخ، ويهدف المؤتمر إلى نقل خبرة أساتذة الأنف والجيوب الأنفية المصريين لزملائهم أطباء الأنف والأذن والحنجرة بمحافظة كفر الشيخ.