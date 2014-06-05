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وزير الخارجية الأسبق: العلاقات بين مصر وإيران في طور النمو والتطور

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وزير الخارجية الأسبق: العلاقات بين مصر وإيران في طور النمو والتطور وزير الخارجية الأسبق: العلاقات بين مصر وإيران في طور النمو والتطور

علق وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي على دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني للمشاركة في مراسم أداء اليمين للرئيس المصري الجديد عبدالفتاح ، بأنها خطوة لعودة العلاقات بين البلدين.
> وقال العرابي ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء فارس الإيرانية ـ إن الدعوة تعبر عن نوايا طيبة ، مشددًا على ضرورة وجود حوار إستراتيجي بين البلدين ، وأن يكون هناك تفاهم ومحددات تحكم العلاقة بينهما ، حيث أن إيران لاعب رئيسي في المنطقة.
> وأشار الي أن وإيران أعضاء في مجموعة الدول الإسلامية النامية ، وهي مجموعة إقتصادية ، مما يلفت إلى أن العلاقات الإقتصادية ستكون الأساس في الفترة القادمة.
> ونفى العرابي ما تردد مؤخرًا عن توليه مهام وزارة الخارجية في المقبلة ، وقال ” إن هذا الأمر سابق لأوانه ، ولا يوجد أى حديث معي فى هذا الشأن الآن”.
> أ ش أ

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