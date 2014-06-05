وزير الخارجية الأسبق: العلاقات بين مصر وإيران في طور النمو والتطور

علق وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي على دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني للمشاركة في مراسم أداء اليمين للرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي، بأنها خطوة لعودة العلاقات بين البلدين.

> وقال العرابي ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء فارس الإيرانية ـ إن الدعوة تعبر عن نوايا طيبة ، مشددًا على ضرورة وجود حوار إستراتيجي بين البلدين ، وأن يكون هناك تفاهم ومحددات تحكم العلاقة بينهما ، حيث أن إيران لاعب رئيسي في المنطقة.

> وأشار الي أن مصر وإيران أعضاء في مجموعة الدول الإسلامية النامية ، وهي مجموعة إقتصادية ، مما يلفت إلى أن العلاقات الإقتصادية ستكون الأساس في الفترة القادمة.

> ونفى العرابي ما تردد مؤخرًا عن توليه مهام وزارة الخارجية في الحكومة المقبلة ، وقال ” إن هذا الأمر سابق لأوانه ، ولا يوجد أى حديث معي فى هذا الشأن الآن”.

> أ ش أ