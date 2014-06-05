دفاع خلية ماريوت يطالب بمحاكمة محمود ياسين عن فيلم “الرصاصة لا تزال فى جيبى”

أكد الدفاع عن المتهمين حازم وجيه والمتهم الاسترالى بيتر جريس أثناء مرافتعه امام المحكمة فى قضية ” خلية الماريوت ” والمتهم فيها 20 متهما معظمهم من جماعة الاخوان بالتحريض على البلاد من خلال قناة «الجزيرة» القطرية واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية بان المتهم ماهر حازم وجهت اليه النيابة تهمة انتماءه الى الاخوان والمتهم ليس له اى علاقة بالاخوان.

وفجر الدفاع مفاجاة من العيار الثقيل عندما اكد ان المتهم اعترف بتحقيقات النيابة بان والده اخوانى وانه رفض سماع كلام والده بالانضمام الى جماعة الاخوان وتزويغه من اجتماعتهم. واكد الدفاع الثانى المتهم الاسترالى والذى لا يعلم شيئا عن الاخوان واحرازه افلام عن دول اخرى ولا تخص مصر واضاف ان الرصاصة المضبوطة مع المتهم لا تمثل جريمة والمفروض لو عايزين تحاكموا المتهم حاكموا محمود ياسين ” الرصاصة لا تزال فى جيبى “.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي وأمانة أحمد صبحي فاضل.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.