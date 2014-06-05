جنايات الجيزة تبدأ جلسة محاكمة 188 متهما فى قضية “مذبحة كرداسة”

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة قضية مذبحة كرداسة المتهم فيها 188 متهمًا باقتحام مركز كرداسة على خلفية رفض فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة» التي وقعت في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.