أخبار عاجلة

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
صحيفة أسبانية: واشنطن غيرت «لهجتها» مع القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إصابة 4 أشخاص فى تسرب غاز البوتاجاز بأحد المنازل بالقوصية بأسيوط

Google+ Print
إصابة 4 أشخاص فى تسرب غاز البوتاجاز بأحد المنازل بالقوصية بأسيوط إصابة 4 أشخاص فى تسرب غاز البوتاجاز بأحد المنازل بالقوصية بأسيوط

مديرية  أمن أسيوط

أصيب أربعة أشخاص فى تسرب غاز البوتاجاز بأحد المنازل بالقوصية بأسيوط

تلقي اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مركز شرطة القوصية من المستشفى المركزى بوصول كلاً من سيد . ع . ض 35 سنة فلاح مصاب بحروق نارية بالوجه والساقين شقيقه حسن . ع . ض 50 سنة فلاح مصاب بحروق نارية بالذراعين والساق ونجل عمه محمد . ص . ع عمر 5 سنوات مصاب بحروق نارية بالبطن والساق والساعد وزوجة الثاني رضا . س . ع 45 سنة ربة منزل مصابة بحروق نارية بالصدر والبطن لا يمكن استجوابهم مقيمين جميعاً أبو خليل ـ دائرة المركز وتم تحويلهم لمستشفي أسيوط الجامعي .

وبالانتقال وسؤال نجل عم الأول والثاني المدعو رجب . ع . ض 40 فلاح ومقيم بذات الناحية قرر أنهم أثناء قيام الرابعة بإشعال البوتاجاز لطهي الطعام فوجئت بتسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز ونشوب الحريق مما أدي لحدوث أصابتهم أثناء إطفاء الحريق ونفي وجود خلافات بينهم وآخرين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا