إصابة 4 أشخاص فى تسرب غاز البوتاجاز بأحد المنازل بالقوصية بأسيوط

أصيب أربعة أشخاص فى تسرب غاز البوتاجاز بأحد المنازل بالقوصية بأسيوط

تلقي اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مركز شرطة القوصية من المستشفى المركزى بوصول كلاً من سيد . ع . ض 35 سنة فلاح مصاب بحروق نارية بالوجه والساقين شقيقه حسن . ع . ض 50 سنة فلاح مصاب بحروق نارية بالذراعين والساق ونجل عمه محمد . ص . ع عمر 5 سنوات مصاب بحروق نارية بالبطن والساق والساعد وزوجة الثاني رضا . س . ع 45 سنة ربة منزل مصابة بحروق نارية بالصدر والبطن لا يمكن استجوابهم مقيمين جميعاً أبو خليل ـ دائرة المركز وتم تحويلهم لمستشفي أسيوط الجامعي .

وبالانتقال وسؤال نجل عم الأول والثاني المدعو رجب . ع . ض 40 فلاح ومقيم بذات الناحية قرر أنهم أثناء قيام الرابعة بإشعال البوتاجاز لطهي الطعام فوجئت بتسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز ونشوب الحريق مما أدي لحدوث أصابتهم أثناء إطفاء الحريق ونفي وجود خلافات بينهم وآخرين .