مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بسيارة نقل بأسيوط

لقى شخص مصرعه وإصيب إثنين آخرين فى حادث تصادم توك توك بسيارة نقل بأسيوط.

تلقي اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط اخطارا من مركز شرطة القوصية من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى أسيوط / القاهرة ـ دائرة المركز .

وبالانتقال والمرور والإسعاف والفحص تبين طرفيها السيارة رقم 5980 س د ج ربع نقل حمراء اللون وفر قائدها هارباً والتوك توك بدون لوحات معدنية قيادة محمد . ع . ق 20 سنة مقيم بنى عدى ـ دائرة مركز منفلوط وذلك أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالتوك توك يقطع نهر الطريق أمامه فجأة مما حال دون مفاداتها والاصطدام به ووقع الحادث وحدوث تلفيات بهما .

ونجم عن الحادث وفاة مستقل التوك توك المدعو عبد الرؤوف . ع . ع 57 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية أثر إصابته بنزيف بالمخ وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أسيوط الجامعى وكذا إصابة قائده بإشتباه ما بعد الإرتجاج ومرافقه نجل المتوفي المدعو على . ع . ع 14 سنة مقيمين بذات الناحية بجروح وكدمات بالجسم لا يمكن استجوابهما وتم نقل المصابين لمستشفى القوصية المركزى .

وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة بديوان المركز.