رئيس فرنسا وملكة بريطانيا يضعان اكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول بباريس

قام الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند والملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بعد عصر اليوم الخميس بوضع اكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول بقوس النصر بجادة الشانزليزيه بباريس.

> واستقبل الرئيس الفرنسى الى جانب وزير خارجيته لوران فابيوس الملكة اليزابيث الثانية لدى وصولها وزوجها الامير فيليب دوق ادنبرا عند قوس النصر فى موكب ضخم يرافقه حوالى ١٥ من الدراجات النارية التابعة للحرس الجمهورى الفرنسى.

> وبعد أن عزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين لفرنسا والمملكة المتحدة (بريطانيا) ، قام اولاند وملكة بريطانيا بايقاد شعلة النصر تحية للجنود الذين ضحوا بحياتهم فى معارك مختلفة وذلك قبل ان يستعرضا العسكريين وقدامى المحاربين الذين شاركوا فى المراسم التى أقيمت على شرف الملكة اليزابيث فى مستهل زيارة الدولة التى تستغرق ثلاثة أيام.

> وغادر موكب الملكة اليزابيث الثانية والرئيس الفرنسى بعد ذلك قوس النصر وفى مقدمته خيول الحرس الجمهورى والدراجات النارية ، بينما اصطف على جانبى الطريق وعلى طول جادة الشانزليزيه الالاف من المواطنين الفرنسيين والسائحين الذين حرصوا على التصفيق وتحية الملكة.

> ومن المقرر أن يعقد الرئيس أولاند والملكة البريطانية بعد قليل جلسة مباحثات بالقصر الرئاسي الاليزيه.

> أ ش أ