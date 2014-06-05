بالصور..محافظ سوهاج يفتتح معرض منتجات الميسرين بالمجلس القومى للسكان

افتتح اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، معرض منتجات الميسرين فى الصناعات البسيطة بقاعة المعارض بالمجلس القومى للسكان بسوهاج , وذلك بحضور ا ايمان ابو ضيف ـ مقرر المجلس القومى للسكان فرع سوهاج , وا سميرة المهدى ـ مدير ادارة البرامج والتدريب بمؤسسة بنك الطعام المصرى , واايمن طاحون ـ رئيس قسم محو الأمية , وعدد من الميسرات بالمعرض .

ويهدف المعرض الى تنمية المهارات الحياتية لطالبات محو الامية من خلال تدريب الميسرين على المهارات الحياتية فى الصناعات والمهارات البسيطة لتمكين المرأة المصرية وذلك بدعم ورعاية بنك الطعام المصرى من خلال برنامج بعنوان ” نتعلم .. شكرا ” حيث يتم تعليم الدارسات كيفية اعداد بعض الصناعات البسيطة مثل صناعة الاكسسوارات وصناعة الصابون السائل وصناعة الستائر البسيطة وصناعة الشمع ومنجات المربات والمخللات .

وخلال الافتتاح قدم محافظ الاقليم الشكر لكل من ساهم ويساهم بجدية فى ايجاد الحلول لمشكلة محو الامية بسوهاج وخاصة بنك الطعام المصرى , حيث اكد على انه لو ان كافة مؤسسات المجتمع المدنى تحذو نفس هذا الحذو لما كان هناك امية ولقضينا على الامية فى بلادنا خلال عام .

واضاف انه يرى اسلوب علمى بسيط تقوم به الميسرات لتعليم الاميين فى سوهاج مما يؤدى الى وصول المعلومة الى الدارسين بكل سهولة ويسر كما ان مراعاة الجوانب النفسية فى التدريس هو احد اهم العوامل الاخرى التى تجعل عملية التعليم بشكل اسهل وايسر مشيرا الى ان الميسرين هم اساس محو الامية فهم يقدمون خدمة لاهليهم واولادهم واحفادهم فى المستقبل كما انهم يقدمون خدمة جليلة لمصر .