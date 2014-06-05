وزيرة خارجية إيطاليا تطلع سلام على التحضيرات لانعقاد مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني

تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية إيطاليا فيديريكا موجيريني، أطلعته خلاله على التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر روما ضمن جهود المجموعة الدولية لدعم لبنان والجيش اللبناني، الذي سيعقد في 17 من الشهر الجاري.

> وجرى خلال الاتصال التداول في الشؤون الإقليمية والدولية، لاسيما موضوع النازحين السوريين إلى لبنان.

> وشكر سلام الوزيرة الإيطالية على دعم بلادها للبنان واستقراره.

> أ ش أ