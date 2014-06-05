جنايات الجيزة تستمع لطلبات الدفاع فى قضية “مذبحة كرداسة”

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة والتى تنظر قضية مذبحة كرداسة المتهم فيها 188 متهمًا باقتحام مركز كرداسة على خلفية رفض فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الى طلبات الدفاع والذى طالب باعادة الاستماع الى الشهود والذين تم الاستماع اليهم بالجلسة قبل الماضية بسبب خروج الشهود مع بعضهم البعض .

وطالب الدفاع عن المتهم قم 9 بالقضية المتهم هانى حسن وطالب باعفاءه من الحضور الجلسات القادمة لانه مريض كما طالب الدفاع عن المتهمة سامية خليل باخلاء سبيلها وكشف انه اثناء السماع الى شهادة اللواء مجدى عبدالعال مفتش مباحث الجيزة اكد الشاهد انه ليس للمتهمة دور فى اقتحام المركز وقتل الضباط واكتفى دورها بضرب نائب المامور ” بالشبشب ” عقب وفاته .

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة» التي وقعت في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.