الطقس غدا في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق والرياح معتدلة السرعة إلى خفيفة ومتوسط الى خفيف الموج فى بحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية ليلا على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح .. شمالية غربية/ 22 - 32 كم/ساعة بوجه عام على اليابس و 30 - 40 كم /ساعة فوق البحر صباحا تقل إلى / 24 - 32 كم/ساعة ظهرا .

البحر .. مضطرب في البداية - يصبح متوسط ظهرا .. ويبلغ إرتفاع الموج ما بين قدمين إلى أربعة أقدام في البداية يقل من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن خمسة الى سبعة أقدام بالعمق بالبداية يصبح من ثلاثة الى خمسة أقدام ظهرا .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة السابعة و 52 دقيقة مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الثانية عشرة و 24 دقيقة ظهرا.

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