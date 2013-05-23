حافظ سلامة : أمريكا تسعى لهدم كل الجيوش العربية لصالح اسرائيل

قال الشيخ حافظ سلامة بطل المقاومة الشعبية بالسويس أن امريكا بدأت تلعب دوراً محورياً فى هدم جميع الجيوش العربية بالوطن العربي ، منتقدا تصريح الدكتور يوسف القرضاوى بطلبه ان تتدخل أمريكا بكل ما تملك من قوة لإنقاذ الشعب السورى ونسي أن امريكا تعمل لتخريب البنية العسكرية لدى أقوى الدول العربية إرضاء لإسرائيل وطموحاتها .

واضاف خلال بيان اصدره عصر اليوم إن الذى جرى ويجرى داخل البلاد العربية من ثورات تقوم بها الشعوب للتخلص من الأنظمة الفاسدة المستبدة نرى الأصابع الأمريكية تتحرك وبعمق لكسب تأييد لها من بعض من يقومون بهذه الثورات فعندما هاجمت أمريكا العراق بعد ادعاءات بأنه يمتلك رؤوس نووية قامت بتدمير العراق الذى كان يمتلك قوة عسكرية كبيرة للمنطقة .