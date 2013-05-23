أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

حافظ سلامة : أمريكا تسعى لهدم كل الجيوش العربية لصالح اسرائيل

  • 13
Google+ Print
حافظ سلامة : أمريكا تسعى لهدم كل الجيوش العربية لصالح اسرائيل حافظ سلامة : أمريكا تسعى لهدم كل الجيوش العربية لصالح اسرائيل

قال الشيخ حافظ سلامة بطل المقاومة الشعبية بالسويس أن امريكا بدأت تلعب دوراً محورياً فى هدم جميع الجيوش العربية بالوطن العربي ،  منتقدا تصريح الدكتور يوسف القرضاوى بطلبه ان تتدخل أمريكا بكل ما تملك من قوة لإنقاذ الشعب السورى ونسي أن امريكا تعمل لتخريب البنية العسكرية لدى أقوى الدول العربية إرضاء لإسرائيل وطموحاتها .

واضاف خلال بيان اصدره عصر اليوم إن الذى جرى ويجرى داخل البلاد العربية من ثورات تقوم بها الشعوب للتخلص من الأنظمة الفاسدة المستبدة نرى الأصابع الأمريكية تتحرك وبعمق لكسب تأييد لها من بعض من يقومون بهذه الثورات فعندما هاجمت أمريكا العراق بعد ادعاءات بأنه يمتلك رؤوس نووية قامت بتدمير العراق الذى كان يمتلك قوة عسكرية كبيرة للمنطقة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا