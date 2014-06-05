دار الخدمات النقابية:إضراب عمال غزل المحلة احتجاجا على إيقاف زميلتهم

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن المئات من عمال شركة غزل المحلة بمصنعى 2و3 للملابس الجاهزة أعلنوا إضرابهم عن العمل، وذلك تضامنا مع زميلتهم القيادية العمالية بالشركة وداد الدمرداش المضربة عن الطعام لليوم الثانى على التوالى، والتى باتت ليلتها أمس فى مقر الشركة، وقام عمال الأمن بقطع التيار الكهربائى عنها.

يذكر أن وداد الدمرداش كانت قد بدأت اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام أمس وذلك بعد صدور قرار من عبد الفتاح الزغبة المفوض العام للشركة بإيقافها عن العمل لمدة شهرين، بعد اعتراضها على قرار بتحويلها للتحقيق الإدارى دون أى أسباب، حيث قامت أمس الأول وداد بمحاولة مقابلة المفوض العام للتظلم من قرار تحويلها للتحقيق، وكان الزغبة وقتها مجتمعا بأعضاء اللجنة النقابية الذين قاموا بالتعدى على وداد بالضرب، متهمين إياها بالقيام بجمع توقيعات سحب الثقة من اللجنة النقابية، فقامت وداد بتحرير محضر فى قسم الشرطة ضد رئيس وأعضاء النقابة حمل رقم 8100 لسنة 2014 تتهمهم فيه بالتعدى عليها بالضرب والسباب ورشقها بالألفاظ النابية أثناء تواجد المفوض العام للشركة داخل مكتبه مستشهدة فى بلاغها أن أعضاء النقابة العامة قد هددوها بالقتل والثأر منها.

وعلى الفور أصدر أمس وقبل انتهاء التحقيقات فى البلاغ المقدم أو حتى انتهاء التحقيق الإدارى المفوض العام قراره بإيقاف وداد لمدة شهرين لحين انتهاء التحقيقات.

وأعلنت الدار تضامنها مع وداد الدمرداش وكافة عمال شركة غزل المحلة المضربين عن العمل، مؤكدة على أن ما يحدث معها هو مخطط يهدف إلى ترويع عمال الشركة البالغ عددهم 25 ألف عامل وعاملة، والذين كانوا ينتظرون إجراء الانتخابات النقابية للتخلص من النقابة التى أعلنوا مرارا وتكرارا أنها لا تمثلهم، إلا أن القرار الحكومى بمد الدورة النقابية لمدة عام آخر، أصاب عمال الشركة بالإحباط، الأمر الذى دفعهم للبدء فى جمع التوقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية، وهو ما جعل المفوض العام للشركة يبدأ فى سلسلة التنكيل بالقيادات العمالية دفاعا عن اللجنة النقابية.

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