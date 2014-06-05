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روني سعيد باللعب في الجناح.. في الوسط.. في أي مكان

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روني سعيد باللعب في الجناح.. في الوسط.. في أي مكان روني سعيد باللعب في الجناح.. في الوسط.. في أي مكان

أبدى واين روني نجم منتخب إنجلترا استعداده للعب مع فريق الثلاثة أسود في أي مركز بأرض الملعب.

روني شارك كجناح ناحية اليسار في مباراة إكوادور.. ولعب تحت رأس الحربة بعد ذلك في اللقاء نفسه.

في المعتاد، هذا الأمر يغضب روني الذي طلب الرحيل في يوم ما عن مانشستر يونايتد بسبب تغيير مركزه.

لكن هذه المرة.. روني مختلف.

وقال روني: "سواء شاركت كجناح أو تحت رأس الحربة أو لاعب مهاجم.. فأنا أرغب فقط في أن أكون موجودا وأساسيا مع إنجلترا".

وتابع "المدرب بيده اختيار التشكيل والمراكز، عن نفسي، أنا سعيد باللعب في أي مركز".

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