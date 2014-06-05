' هوس الإعلام ' بروني الجديد يزعج مدرب إنجلترا

أبدى روي هودجسون المدير الفني لمنتخب إنجلترا ضيقه من "هوس الإعلام البريطاني" على حد وصفه باللاعب الصاعد روس باركلي.

باركلي يصفه الإعلام البريطاني بـ"واين روني الجديد"، كونه صاعد من إيفرتون ويملك قدرات كبيرة وهو لم يتجاوز الـ20 من عمره.

لعب باركلي مع إنجلترا في مباراة ودية ضد إكوادور، وصنع هدفا بمهارة كبيرة سجله ريكي لامبرت.

تم سؤال هودجسون بعد المباراة عن باركلي، فأجاب "دائما ما تكون هناك حالة هوس بلاعب واحد".

وتابع "سأعد كل لاعب حتى يشارك أساسيا في أي وقت، لكني لست مستعدا لمناقشة هوسكم بباركلي".

وأضاف "إنه لاعب جيد، لكنه يحتاج لتطوير قراراته وتحسينها حين تكون معه الكرة".

وأردف "هذا ليس انتقادا، لكنكم تتجاهلون إصابة أوكسي وهدف رائع للامبرت وأداء جاك ويلشير وتركزون فقط على باركلي".