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بالصور .. عمال مصنع ” نيدل كرفت إيجبت “بالمنوفية يطالبون بزيادة المرتبات

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بالصور .. عمال مصنع ” نيدل كرفت إيجبت “بالمنوفية يطالبون بزيادة المرتبات بالصور .. عمال مصنع ” نيدل كرفت إيجبت “بالمنوفية يطالبون بزيادة المرتبات

دخل اليوم المئات من العاملين بمصنع ” نيدل كرفت إيجيبت ” للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بشبين الكوم بالمنوفية والذى يبلغ عدد العمال فية الى ما يقرب من 1200 عامل فى اضراب عن العمل وافترشوا الارض بجوار الماكينات التى يقومون بالعمل عليها معلنين الدخول فى إعتصام مفتوح عن العمل لعدم تنفيذ وعد الإدارة بزيادة الرواتب وحساب الساعات الإضافية على أن تكون الزيادة تتراوح بين 150 و 200 جنيه .

قام العشرات من العمال بالاكتفاء الجلوس بجوار الماكينات التى يعملون عليها مهددين بالاضراب عن الطعام ايضا واستمرار الاعتصام داخل المصنع .

وطالب العمال بإقالة مسؤل العلاقات العامة والنظر الى العمال نظرة محترمة من قبل المشرفين والعاملين فى المصنع واحتساب الساعات الاضافية .

 

 

 

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