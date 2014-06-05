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توريس يدعو تشيلسي لضم لاعب ' غير موجود مثله '

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توريس يدعو تشيلسي لضم لاعب ' غير موجود مثله ' توريس يدعو تشيلسي لضم لاعب ' غير موجود مثله '

يأمل فرناندو توريس في أن يضم ناديه تشيلسي زميله في منتخب إسبانيا سيسك فابريجاس نجم برشلونة.

جيرارد بيكيه مدافع برشلونة قد كشف عن رغبة النادي الكتالوني في بيع سيسك فابريجاس.

ويسعى مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتشيلسي وأرسنال لضم قائد المدفعجية الأسبق.

وقال توريس عن احتمال فوز تشيلسي بسيسك: "إنه لاعب لا يوجد في فريقنا من نوعيته".

وتابع "سيمنحنا احتفاظا بالكرة لفترة أطول، سيطرة على الخصم أكثر، تسديدات وأهداف".

وأضاف "وجود نجم مثله، خاصة وأنه يحفظ الدوري الإنجليزي عن ظهر قلب بسبب فترة قيادته لأرسنال ستجعل فابريجاس لاعبا رائعا لتشيلسي، خاصة إذا منحناه ما يلزمه من ثقة وقيادة في الملعب".

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