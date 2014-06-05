بعد معاناة.. ريال مدريد يقنع كوينتراو بالتجديد

بعد سنتين من المماطلة والصدام وطلب الرحيل ثم العدول عنه في اللحظة الأخيرة، نجح ريال مدريد في إقناع الظهير الأيسر لمنتخب البرتغال فابيو كوينتراو بتجديد عقده.

بحسب صحيفة ماركا، ريال مدريد اتفق مع كوينتراو على كافة تفاصيل العقد الجديد الذي سيمتد لخمسة مواسم.

كوينتراو في الـ26 من عمره، ويتبادل مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد مع مارسيللو نجم الكرة البرازيلية.

في الطريق

في الموسم الماضي، خلال أخر يوم من موسم الانتقالات طلب كوينتراو الرحيل كونه لا يرغب في البقاء كبديل لمارسيللو.

مارسيللو كان النجم الأساسي الأوحد في حسابات كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.

فشلتم مساعي يونايتد في قنص خدمات كوينتراو، لأن ريال مدريد عجز عن ضم خليفة له.

استمر الموسم، أصيب مارسيللو، لعب كوينتراو وظهر بامتياز، عاد مارسيللو لكنه لم يكن في أفضل حالاته، فسيطر البرتغالي على موقعه في التشكيل الأساسي.

هذه الفترة الطويلة التي لعبها كوينتراو كأساسي، لعبت دورا حاسما في قبوله هذا الصيف بمبدأ التجديد لريال مدريد.