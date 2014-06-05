سكولز لإنجلترا: اتركوا بيرلو وسيحطمكم.. إنه الأعظم

حذر بول سكولز نجم الكرة الإنجليزية المعتزل منتخب بلاده من خطورة أندريا بيرلو مايسترو إيطاليا.

منتخب إنجلترا يستهل كأس العالم بمواجهة إيطاليا في مرحلة المجموعات من البطولة التي تقام بالبرازيل.

وقال سكولز عن المباراة: "أهم شيء في خطة إنجلترا هي الاهتمام بكيفية إيقاف بيرلو".

وتابع نجم مانشستر يونايتد الأسبق "بيرلو أفضل وأعظم صانع ألعاب موجود في العالم".

وحكى سكولز عن مواجهة ميلان ويونايتد حين كان بيرلو مع الروسونيري وكان هو مع الشياطين الحمر.

وسرد سكولز "لم نستطع مراقبته، والنتيجة خسارتنا بثلاثية.. في لقاء أخر أمسكه بارك جي سونج وكانت معظم خطة يونايتد معتمدة على تعطيل بيرلو، فنجحنا".

واستطرد "في يورو 2012 حين تعادل منتخب إنجلترا مع إيطاليا 0-0 لم يظهر أن مدربنا روي هودجسون مهتم كثيرا ببيرلو".

وحذره "لهذا أرى، لو تركت لبيرلو وقتا ومساحة، سيحطم إنجلترا".