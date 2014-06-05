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أتليتكو: برشلونة يعلم أنه لن يحصل على كوكي

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أتليتكو: برشلونة يعلم أنه لن يحصل على كوكي أتليتكو: برشلونة يعلم أنه لن يحصل على كوكي

يرفض إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد التفريط في نجم الفريق كوكي لبرشلونة هذا الصيف.

برشلونة عبر إدارته الرياضية أبدى اهتماما بكوكي النجم الصاعد في صفوف أتليتكو مدريد.

كوكي صاحب الـ22 عاما، لعب دورا كبيرا في تتويج أتليتكو بالدوري ووصول فريقه لنهائي دوري الأبطال قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

وقال سيريزو عن الموضوع يوم الخميس: "برشلونة يعلم جيدا أنه لن يحصل على كوكي".

وتابع "لسنا ناديا يبيع نجومه لأسباب مالية، وضعنا جيد ورغبتنا واضحة وهي الاحتفاظ بكوكي".

وأردف "بدوره كوكي أخطرنا برغبته في الاستمرار معنا، هو نجمنا الأبرز في الفترة المقبلة".

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