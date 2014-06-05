إبراهيموفيتش: أفضل لاعب واجهته؟ بالتأكيد رونالدو

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن الظاهرة رونالدو البرازيلي هو أفضل لاعب كرة قدم لعب ضده.

ولعب إبراهيموفيتش في صفوف إنتر موسم 2007 في الوقت نفسه كان يلعب رونالدو في صفوف الجار ميلان.

وقال إبرا في حوار مع مجلة "sportsillustrated" الفرنسية: " أفضل لاعب واجهته؟ بالتأكيد الظاهرة رونالدو".

وعلى الرغم من اعتراف إبراهيموفيتش بأنه لعب أمام العديد من اللاعبين الكبار، إلا أنه فسر اختيار رونالدو بأنه كان مثله الأعلى، إذ يتمتع الأخير بشخصية فريدة من نوعها داخل وخارج الملعب.

وعن أصعب حارس مرمي واجهه، اختار إبرا حامي عرين يوفنتوس جيانلويجي بوفون، بينما اختار بولو مالديني كأصعب مدافع لعب أمامه.