تعرف على إيمري كان صفقة ليفربول الجديد

أعلن ليفربول عبر موقعة الرسمي يوم الخميس عن إتمام التعاقد مع إيمري كان لاعب وسط بايرليفركوزن الألماني بصفقة قدرت بـ10 مليون إسترليني.

فمن هو إيمري كان؟

إيمري كان مواليد 12 يناير 1994 ألماني الجنسية، خريج مدرسة آينتراخت فرانكفورت حيث لعب معهم من 2006 حتى 2009.

وفى عام 2009 أنتقل إيمري إلى بايرن ميونيخ، ولعب مع البافاري موسمين مع رديف بايرن من 2009 حتى 2012 قبل أن يشارك في 4 مباريات مع الفريق الأول موسم 2012-13، محرزا هدف وحيد.

ومع نهاية موسم 2013 أنتقل إيمري إلى بايرليفركوزن ليشارك في 29 لقاء محرزا 3 أهداف.

صاحب الـ20 عاما يمتاز بالقوة، فقد نجح في استخلاص 231 كرة مشتركة الموسم الماضي مع ليفركوزن، ليصبح أكثر لاعب تحت سن الـ21 استخلاصا للكرات في الدوري الألماني.

ويُعد إيمري ثاني أكثر لاعب أصغر من الـ21 سنة يقوم بعمل تدخلات على لاعبي الخصم، بـ60 تدخل الموسم الماضي.

إيمري يمتاز بالتسديد القوي فسدد الموسم الماضي 11 تسديدة شكلت خطورة على المرمي، إلى جانب 10 تسديدات تم إيقافها بواسطة الخصم، مع 14 تسديدة خارج المرمي.

ويمتلك إيمري إمكانية اللعب في أكثر من مركز، إذ تظهر دقة تمريراته عندما يتواجد كلاعب وسط هجومي، وتظهر قوته الجسمانية عندما يتواجد كلاعب وسط دفاعي، وتظهر سرعة التغطية العكسية و التمريرات العرضية عندما يتواجد كظهير أيسر.

ويمتاز إيمري بدقة التمريرات حيث مرر الموسم الماضي ما يعادل 803 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح وصلت لـ78%، من بينهم 52 تمريرة صحيحة بالرأس، و73 تمريرة عرضية.

وعان ليفربول الموسم الماضي من مركز الوسط الدفاعي، مما أضطر رودجرز في الكثير من المناسبات للعب بجيرارد كوسط مدافع.

و وجد رودجرز ضالته المفقودة في نجم ليفركوزن إذ يتألق إيمري في مركز الوسط الدفاعي، وتظهر قدراته الكبيرة في استخلاص الكرات وإيقاف المنافسين.

ربما كونه ألماني الجنسية فقد يمر وقتا طويلا حتى نرى إيمري يُمثل المنتخب الألماني الأول، نظرا لوجود العديد من العناصر الكبيرة في صفوف الماكينات الألمانية.

ولعب إيمري مع منتخب ألمانيا تحت السن، حيث شارك مع ألمانيا تحت سن الـ15 والـ16 والـ17 والـ19 والـ21، نظرا لتطور اللاعب الكبير الذي كان دائما يلفت انتباه المدربين في كافة أنحاء العالم.