قاضى «خلية الماريوت» يطرد عسكرى لنومه بالجلسة ويصحح خطأ خالد أبوبكر فى آية قرآنية

قامت هيئة محكمة جنايات القاهرة فى قضية ” خلية الماريوت ” برئاسة المستشار ناجى شحاته، منذ قليل، بطرد عسكرى من المكلفين بحفظ الأمن بقاعة المحاكمة عقب نومه اثناء نظر الجلسة والمتورط فيها 20 متهما معظمهم من جماعة الاخوان بالتحريض على البلاد من خلال قناة «الجزيرة» القطرية واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية .

وأخطأ خالد أبو بكر عضو هيئة الدفاع ومحامى المتهم الخامس محمد فضل فهمى أثناء نطقه آية قرأنية ” وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ” وقام رئيس المحكة بتصحيحها له .

واستكمل ابو بكر مرافعته امام المحكمة واكد ان المضبوطات التى وجدتها اجهزة المباحث بحوزة المتهمين هى كاميرات واجهزة كمبيوتر وان جميع الصحفيين لديهم هذة الوسائل وكشف ابو بكر ان موكله قام بنقل ما يحدث من احتجاجات واضطرابات اعقبت ثورة 30 يونيو ولم يثبت تدخله مثلا لدعوة المواطنين للتظاهر وانما قام بتغطية مظاهرات الاخوان والتى كانوا يرفعون فيها اشارات رابعة .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي وأمانة أحمد صبحي فاضل.

> كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.