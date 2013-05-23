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تنشيط السياحة بسوهاج يخاطب وزيري الأثار والتخطيط لتمويل المشروعات الاثرية‎

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تنشيط السياحة بسوهاج يخاطب وزيري الأثار والتخطيط لتمويل المشروعات الاثرية‎ تنشيط السياحة بسوهاج يخاطب وزيري الأثار والتخطيط لتمويل المشروعات الاثرية‎

محافظ سوهاج يجتمع بمجلس إدارة الهيئة الأقليمية لتنشيط السياحة ‎

عقد بديوان عام المحافظة اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأقليمية لتنشيط السياحة بحضور يحيي عبد العظيم محافظ سوهاج والمهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة وشعبان قنديل رئيس مدينة البلينا و عادل عبد اللطيف رئيس مدينة أخميم وومثلي إدارة السياحة وهيئة الآثار بالمحافظة .

وقد تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا التي تخص صناعة السياحة بسوهاج حيث تناول مجلس الإدارة مناقشة مشروع المرسي السياحي بسوهاج وأخر ما تم إنجازه وكذلك تطوير منطقة أبيدوس ومشروع متحف سوهاج الإقليمي وقد أوصي مجلس الإدارة بمخاطبة شركة الصوت والضوء للموافقة علي عمل عرض الصوت والضوء بمنطقة أبيدوس للمساعدة علي جذب السياحة للمنطقة .

كما قرر المجلس إعادة مخاطبة وزارة التخطيط من أجل إدراج متحف سوهاج القومي ضمن المشروعات الممولة من المنح أو القروض الخارجية كما طلب المحافظ من هيئة الآثار بإعداد مذكرة تفصيلية بأهم المعوقات بمنطقة أبيدوس وذلك للعمل علي حلها .

وقرر المجلس كذلك بمخاطبة وزارة الآثار وذلك لعمل سور حول جبانة أخميم القديمة لمنع التعدي عليها .

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