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السبت المقبل..عازف الفيولينه فرانك شتادلر يعزف مع الأوركسترا السيمفونى بالأوبرا

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السبت المقبل..عازف الفيولينه فرانك شتادلر يعزف مع الأوركسترا السيمفونى بالأوبرا السبت المقبل..عازف الفيولينه فرانك شتادلر يعزف مع الأوركسترا السيمفونى بالأوبرا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة عازف الفيولينة الالمانى فرانك شتادلر مجموعة من المقطوعات الموسيقية لكبار المؤلفين العالميين ،وذلك بالحفل الذى يقام فى الثامنة مســــــاء السبت 7 يونيو على المسرح الكبيربدار الأوبرا.
> ويقام الحفل فى اطار حفلات الموسم الـ 55 للاوركسترا،و يتضمن البرنامج عوف مقطوعات إفتتاحية هكذا يفعلن جميعاً لـ موتسارت ، كونشيرتو الفيولينة والاوركسترا لـ برامز والسيمفونية الاولى لـ تشايكوفسكى .
> المعروف أن اوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 علي يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم في إثراء الحياة الموسيقية في ، شارك الاوركسترا في عددا من المهرجانات الناجحة منها مهرجان اتجاهات عربيه ، مهرجان بيتهوفن ومهرجان موسيقي القرن العشرين وتوالي عليه العديد من القادة العالميين كما قام بالعديد من الجولات الفنية الناجحة فى معظم دول العالم .
> اما المايسترو أحمد الصعيدى درس التأليف الموسيقى والقيادة فى الأكاديمية العليا للموسيقى بفيينا ، وكانت بدايته العالمية فى فيينا بقاعة الفينر كونسيرت هاوس عام 1982 ، ومنذ ذلك الحين قام بقيادة العديد من الأوركسترات فى كل من النمسا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، كرواتيا وإنجلترا ، وتمتاز مؤلفاته الموسيقية بأنها تمزج بين الشكل الغربى والمضمون الشرقى ، حصل على العديد من الجوائز الدولية منها ميدالية فيللا لوبوس المئوية بالبرازيل وجائزة الدولة التشجيعية فى التأليف لعام 1995 وجائزة الدولة للفنون فى عام 2000 .

وعازف الفيولينة فرانك شتادلر بدأ دروس الكمان في سن الخامسة ، تخرج فى جامعة موتسارت بسالزبورج بتقدير امتياز ، اسس رباعى شتادلر عام 1993 وطاف معه مختلف الدول فى جولات فنية ناجحة ، شارك بالعزف مع اعرق فرق الاوركسترا فى العالم ونال استحسان الجمهور والنقاد .

 

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