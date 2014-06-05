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جمارك بورسعيد تحبط تهريب 3600 قلم ليزر داخل حاوية لعب أطفال

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جمارك بورسعيد تحبط تهريب 3600 قلم ليزر داخل حاوية لعب أطفال جمارك بورسعيد تحبط تهريب 3600 قلم ليزر داخل حاوية لعب أطفال

 

المضبوطات

نجحت إدارة المكافحة للمنطقة الشرقية للجمارك ببورسعيد في احباط تهريب 3600 قلم ليزرالليزر داخل حاوية لعب أطفال .

كانت معلومات وردت بوجود مخالفة فى البيان الجمركى رقم 10617 الوارد نهائى باسم شركة الوفاء ” ع ك ا ” مستورد ومستخلص لمشمول رسالة تتضمن 416 طرد لعب اطفال .

كلفت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى بالتحرى عن البلاغ و المعلومات ودلت التحريات على اعتزام المستورد تهريب 3600 قلم ليزر ضمن مشمول البوليصة رقم 08143 واردة من الصين داخل الحاوية رقم cclu 6939106 40 قدم.

تم تشكيل لجنة جمركية من الادارة المركزية لجمارك بورسعيد ,تحرر محضر اثبات حالة بالواقعة وجارى العرض على الامن العام واتخاذ اللازم.

 

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