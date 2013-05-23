الحكم بالإعدام على قاتل سائق بالمطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشارعبد الباقى أمين سليم، بالإعدام على المتهم ريمون . س”28 سنة” , موظف بمحكمة شمال القاهرة” ، لقيامه بإرتكاب جريمة قتل سائق بدائرة قسم شرطة المطرية جاء ذلك تصديقا على احالته لمفتى الديار المصرية .

كان المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لأنه فى يوم 17 أكتوبر 2011 بدائرة قسم المطرية، قتل المجنى عليه محمد . أ “20 عاما – سائق” عمدا مع سبق الإصرار والترصد .

وأثبتت التحريات السرية التى قام بها رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، وتبين أنه قام باستدراج المجنى عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اصطحبه إلى أحد المناطق النائية، حيث تمكن من الاستيلاء على السيارة قيادته ليلا، وذلك بعد أن كبله بالقيود لمساومة أهله على مبالغ مالية لاسترداده والسيارة، إلا أنه وبمحاولة المجنى عليه للفرار قام المتهم بقتله، مستخدما فى ذلك السلاح النارى.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات النهائية أقر بارتكابه للواقعة وبإحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم ضد المتهم.