المالية: الوزارة غير مسئولة عن أية تصريحات من شخصيات غير معلومة المصدر

قال السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي لوزارة المالية إن الوزارة غير مسئولة على الإطلاق عن أية التصريحات التي تصدر عن مصادر غير معلومة أو بالأدق مجهولة الهوية تثير بلبلة وتضارب في الآراء، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الأداء الاقتصادي، وكذلك تحركات سوق المال وبيئة الاستثمار.

إنه لوحظ في الآونة الأخيرة أن هناك عددا من التسريبات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها في وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية على لسان من يوصف بأنه مصدر مسئول بوزارة المالية.

وأضاف القفاص، في تصريح له اليوم، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة أن هناك عددا من التسريبات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها في وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية على لسان من يوصف بأنه مصدر مسئول بوزارة المالية.

وأكد أن أية قرارات أو تصريحات صادرة عن الوزارة سيتم إعلانها من خلال الوزير أو المتحدث الرسمي أو مسئولين بالوزارة محددين بالأسماء والمناصب حفاظا على تداول معلومات صحيحة وشفافة وواضحة ومتسقة مع سياسة الوزارة، حرصا على الاستقرار السياسي و الاقتصادي والأمني.

> وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام عدم نشر أي معلومات مجهولة المصدر في إطار حرصها على نشر المعلومة الصحيحة والدقيقة وعدم خلط الرأي بالخبر بأي صورة من الصور، وذلك في إطار تحمل أعباء المسئولية المشتركة لتحقيق مصلحة البلاد.

> أ ش أ