بالأسماء..نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية..والبنات يكتسحن بمطروح

اعتمد اللواء بدر طنطاو ى الغندور، محافظ مطروح، نتيجة امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية لعام 2014.

وقال صفى محمد الموهوب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن نسبة النجاح فى الشهادة الاعدادية هذا العام بلغت 62,9 % حيث احتلت البنات ال10 مراكز الازلى على مستوى المحافظة المراكز العشرة .

كما اكتسحت إدارة مطروح التعليمية فى الشهادة الاعدادية جميع المراكز العشرة حيث حصلت على المركز الأول الطالبة دنيا حسن عبد الرحيم بمجموع 299 مدرسة مطروح الاعدادية بنات المركز الثانى عليا عصام حسنى بمجموع197,5 مدرسة الروضة الخاصة المركز الثالث -رضوي رمضان عمر ادم مدرسة زاهر جلال الاعداديه 297.5.

والمركز الرابع بسمة السيد ابراهيم محمد الغباشي مدرسة السيدة عائشة 297، الخامس سلمي عاطف عبدالستار زكي الفقي مدرسة السيدة عائشة 296.5، السادس صفاء ماهر ابراهيم خليل زاهر جلال الاعداديه بنات 296، السابع هند ياسر محمود حلمي مدرسة السيدة عائشة 295.5، الثامن حنان محمد حسين مراد مدرسة السواني 295.5.

وجاء فى المركز التاسع انشراح شحته سعد علواني 295 والعاشر هاجر سعيد احمد خليل مدرسة زاهر جلال الاعداديه 294.5 وفى الشهادة الابتدائية بلغت نسبة النجاح 87.3% على مستوى المحافظة.

بينما كان الأوائل فى الشهادة الابتدائية كالآتي الأول حنين عبد العظيم اسرافيل بمجموع 299,75 بالمدرسة التجريبية بمطروح، والثانى ايمان عبد الله خميس 299,5 بمدرسة لاهدي التجريبية الخاصة بمطروح، والثالث خلود خميس ناصف 299,1 بالمدرسة التجريبية بمطروح .

والرابع عمرو ابراهيم محمد زايد 299 بمدرسة خالد بن الوليد القديمة بالحمام، والخامس روان حسن عزت عباس 299 بمدرسة الروضة الخاصة، والسادس مهرائيل مجدي فخري 298,8 بمدرسة السادات الابتدائية بمطروح .

والسابع آلاء صلاح فهمي عباس 298,75 بمدرسة عادل الصفتي 1 بمطروح، والثامن أحمد شريف احمد ابراهيم 298,7 بمدرسة الهدي الخاصة بمطروح، وأحمد حامد رمضان 298,65 بالمدرسة التجريبية بمطروح، و محمد علاء محمود السيد 298,6 بالمدرسة المجاهد حميدة 1 بمطروح.