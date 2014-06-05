مقتل رئيس المجلس العسكري لداعش واعتقال قيادي آخر في عملية أمنية بالموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس، عن مقتل رئيس المجلس العسكري لتنظيم ” داعش ” واعتقال قيادي آخر في عملية امنية نفذتها قوة من الاستخبارات في الموصل بمحافظة نينوى، نحو 405 كم شمال العاصمة بغداد .

> وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية العميد سعد معن في بيان اليوم الخميس، إن قوة من منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية نفذت اليوم عملية أمنية في مدينة الموصل اسفرت عن مقتل رئيس المجلس العسكري لتنظيم داعش المدعو ابوعبد الرحمن البيلاوي وضبط بحوزته حزام ناسف فضلا عن اعتقال قيادي آخر بالتنظيم .

> وأضاف معن، أن العملية استندت الى معلومات استخباراتية دقيقة ، مشيرا الى أن القوة نقلت جثة القتيل الى دائرة الطب الشرعي والمعتقل الى مركز امني للتحقيق معه .

> أ ش أ