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ليبيا تغلق منفذ “مساعد” لأجل غير مسمي وتناشد المصريين العودة لبلدهم

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ليبيا تغلق منفذ “مساعد” لأجل غير مسمي وتناشد المصريين العودة لبلدهم ليبيا تغلق منفذ “مساعد” لأجل غير مسمي وتناشد المصريين العودة لبلدهم

منفذ مساعد الليبي مع -أرشيفية

قامت سلطات منفذ مساعد الليبي مع مصر ،بإغلاقه لأجل غير مسمى بسبب  الأوضاع بشرق ليبيا أمام حركة نقل البضائع مع السماح لمواطني البلدين بالسفر عبر المنفذ مما تسبب في تكدس حوالي 500 شاحنة محملة بالضائع أعلى هضبة السلوم وأكثر من 500 شاحنة أسفل الهضبة وعلى طول الطريق الدولي  انتظارا للسماح لها بدخول الأراضي الليبية .

كانت شرطة ميناء السلوم البرى قد أخطرت مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة بقيام السلطات الليبية بغلق منفذ مساعد إلى حين إشعار آخر ، مع السماح بدخول المواطنين الليبيين إلى ليبيا وعودة المصريين إلى مصر.

وقد رصدت المتابعة الأمنية لمديرية أمن مطروح أن اغلاق الحدود من الجانب الليبي  أدى إلى تكدس 1000شاحنة أعلى هضبة السلوم وأسفلها انتظارا لدخول ليبيا .

وأعلنت المديرية أنها اتخذت الإجراءات التأمينية المتبعة مع الجهات المعنية وتفعيل دور الأكمنة ونقاط التفتيش الأمنية المتمركزة  على الطريق الدولي لإعلام قائدي سيارات النقل المتجهة إلى لأراضي الليبية بقيام السلطات الليبية بإغلاق المنفذ الحدودي مع مصر أمام حركة الشاحنات  .

كما تم تعيين الخدمات المرورية أسفل الهضبة لمنع تكدس السيارات بالمنفذ والتنسيق مع فرعي الأمن العام والأمن الوطني بمطروح لمتابعة الموقف .

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