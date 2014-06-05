محمد بن راشد يشهد تخريج الدورة الأولى في كلية الدفاع الوطني

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " و إلى جانبه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية..حفل تخريج الدورة الأولى في كلية الدفاع الوطني في العاصمة أبوظبي.

حضر الاحتفال الذي أقيم قبل ظهر اليوم في مقر الكلية..معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وأكاديميين.

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