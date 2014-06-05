أخبار عاجلة

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
صحيفة أسبانية: واشنطن غيرت «لهجتها» مع القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«النواب الياباني»: عقوبة حيازة مواد جنسية عن الأطفال السجن أو الغرامة

Google+ Print

مرر مجلس النواب الياباني، الخميس، تشريعا خضع للنقاش منذ فترة طويلة، لحظر حيازة مواد جنسية عن الأطفال، باستثناء بعض الكتب الساخرة.

وينص التشريع الجديد على أن يواجه مخالفوه السجن لمدة قد تصل إلى عام، أو دفع غرامة قد تصل إلى مليون ين، أي 9750 دولارا، وذلك في حال حيازتهم مواد جنسية عن الأطفال «بهدف إشباع رغباتهم الجنسية».

ومن المتوقع أن يصدر مشروع القانون الجديد، في أواخر يونيو الجاري، بعد أن تتم مداولته في مجلس الشيوخ. ويشار إلى أن مجلس النواب هو الأكثر تأثيرا في النظام الياباني.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم لجنة اليابان في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، هيروماسا ناكاي، إن «اليابان تعد حاليا الدولة الوحيدة بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تسمح بحيازة صور ومقاطع تمثل جرائم جنسية ضد الأطفال».

من ناحية أخرى، وصفت الخارجية الأمريكية، اليابان، بأنها «وكر عالمي لإنتاج وتهريب المواد الجنسية عن الأطفال».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة

فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة

فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين

فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين