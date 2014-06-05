وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لبحث تأمين تسليم السلطة وحلف اليمين

عقد محمد إبراهيم وزير الداخلية ظهر اليوم الخميس 5 يونيو الجارى اجتماعاً مع مساعدى أول ومساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية المعنية .

فى بداية الإجتماع وجه السيد وزير الداخلية الشكر لكافة رجال المنظومة الأمنية ضباطاً وأفراداً وجنوداً لأدائهم المتميز وجهودهم المخلصة فى تأمين عملية الإنتخابات الرئاسية التى عكست إستراتيجية الوزارة فى الإنحياز لأمن المواطن وإرادته.. وأشاد بالتعاون والتكامل المثمر مع أجهزة قواتنا المسلحة الذى ساهم بشكل فعّال فى إكتمال منظومة الأمن وتعزيز قدراتها .

واستعرض عناصر الخطة الأمنية لتأمين إجراءات تسليم السلطة وحلف اليمين .. وكذلك الإجراءات والخطط الأمنية لتأمين فعاليات إمتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع القوات المسلحة ، من حيث تأمين كافة مقار لجان الإمتحانات والكنترولات ومحيطهم والطرق المؤدية إليهم ، ونقل أوراق الأسئلة والإجابة .

وشدد وزير الداخلية على تفعيل الأداء الأمنى الميدانى فى المرحلة القادمة من خلال المواجهات الحاسمة مع البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية .. وتطوير وتحديث كافة الخطط الأمنية والإستعانة بالتقنيات الحديثة بما يتواكب مع تطور الجريمة وما يصاحبها من مستجدات أمنية مع الإلتزام التام بالقانون .. وعدم التهاون أو التقصير مع أى جريمه من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن .

وتابع الوزير الحالة المرورية التى تشهدها البلاد بإعتبارها إحدى المشكلات التى توليها الوزاره إهتماماً وأكد سيادته على أهمية تطوير الخطط المروريه وتفعيلها .. مشدداً على ضرورة تأمين الطرق والمحاور والطرق السريعة التى سوف تشهد كثافات عالية خلال فترة الإجازات الصيفية .

وفى نهاية الإجتماع أكد على أهمية إلتزام أجهزة الشرطه بسيادة القانون بإعتباره أهم ركائز العمل الأمنى مشيراً إلى أهمية حسن معاملة الجمهور ودعم العلاقه بين رجل الشرطه والمواطن فى إطار كامل من إحترام حقوق الإنسان.