الشباب تخاطب التعليم للسماح لتريزيجيه بأداء أمتحان الثانوية العامة بساحل العاج

قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بمخاطبة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لإمكانية السماح للاعب محمود أحمد إبراهيم حسن لاعب النادى الأهلى لأداء امتحان الثانوية العامة بسفارة مصر بساحل العاج أثناء مشاركته مع ناديه فى أداء مباراة لكرة القدم فى البطولة الكونفيدرالية الإفريقية فى الفترة 7-9 يونيو الجارى.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد تلقت خطابا من النادى الأهلى يفيد بمشاركة اللاعب محمود أحمد إبراهيم فى مباراة فريقه فى البطولة الكونفيدرالية، وتعارض توقيت المباراة مع امتحانه فى الثانوية العامة.

وكلف وزير الشباب والرياضة ، مدير عام العلاقات العامة والخارجية بالوزارة الدكتورة جهاد عامر بالتنسيق مع مسئولى وزارة التربية والتعليم ومتابعة الأمر حرصا على عدم ضياع السنة الدراسية على اللاعب ومشاركته فى مباراة فريقه.

وجاء طلب وزير الرياضة حرصا على مستقبل اللاعب خاصة وأنه يشارك فى مهمة قومية مع ناديه