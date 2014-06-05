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الامم المتحدة : 250 مليار دولار حجم تجارة السلع المزورة والمغشوشة فى العالم

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الامم المتحدة : 250 مليار دولار حجم تجارة السلع المزورة والمغشوشة فى العالم الامم المتحدة : 250 مليار دولار حجم تجارة السلع المزورة والمغشوشة فى العالم

الأمم المتحدة

حذرت الامم المتحدة من تنامى حجم تجارة السلع المغشوشة والمزورة فى العالم والتى تقدر بنحو 250 مليار دولار مشيرة الى وجود علاقة وثيقة بين الجريمة المنظمة الدولية وبين التزوير والغش التجارى.
> وذكر بيان لمكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات فى فيينا اليوم بمناسبة احتفاله باليوم العالمى لمكافحة الغش والتزوير ان هناك حاجة لزيادة وعى المستهلك بجرائم التزوير والغش السلعى والتجارى وتم فى هذا الاطار اصدار عدد من الكتيبات الصادرة عن الامم المتحدة لزيادة الوعى الدولى بمخاطر هذه الجرائم .
> وحذرت الامم المتحدة من خطورة هذه الجرائم على الصحة العامة وطالبت بالتضييق على القائمين على هذه التجارة وملاحقتهم أمنيا مشيرة الى ارتباط هذه الجريمة بجرائم اخرى مثل تزييف النقود وغسيل الاموال والفساد وتهريب المخدرات والبشر والاسلحة .
> واشار البيان الى ان مكتب الامم المتحدة خصص جائزة دولية للمنظمات التى تبذل جهودا مميزة فى نشر الوعى بمخاطر جريمة التزوير والغش السلعى والتجارى موضحا ان الامم المتحدة ترعى عددا من الحملات الاعلامية فى العديد من القنوات الى جانب وسائل الايضاح فى العديد من اسواق العالم للتنبيه الى مخاطر هذه الجريمة .
> أ ش أ

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