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عزل راكبة بالمطار للاشتباه باصابتها بفيروس “كورونا”

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عزل راكبة بالمطار للاشتباه باصابتها بفيروس “كورونا” عزل راكبة بالمطار للاشتباه باصابتها بفيروس “كورونا”

عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة اليوم الخميس راكبه مصريه قادم من بعد الاشتباه فى إصابتها بفيروس “كورونا” .

ذكرت مصادر مسئولة بالحجر الصحى أنه أثناء إنهاء إجراءات مراقبة ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة اشتبة الحجر الصحي في الراكبه “ف . ا” من الفيوم بإصابتها بفيروس كورونا حيث انها تعاني من اعرض نزلات البرد تم عزلها ونقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى الحميات بالعباسية لإجراء الاختبارات الطبية اللازمة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا مع الحصول على بيانات المخالطين لها لمراقبتهم فى مقار إقامتهم للتأكد من عدم إصابتهم بالأعراض .

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